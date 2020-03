Vereador Paulinho do Raio X é preso em flagrante por extorsão

Volta Redonda - O vereador de Volta Redonda Paulinho do Raio-X foi preso em flagrante na manhã deste sábado, dia 07, sob a acusação do crime de extorsão de agente público e adulteração de placa de veículo.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (CIAF), e o Ministério Público Estadual (MP-RJ), através do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral da Justiça (GAOCRIM) prenderam o parlamentar no momento em que receberia certa quantia para supostamente evitar o impeachment do prefeito de Volta Redonda. Ele estava em um carro alugado com placa adulterada.

De acordo com informações do Ministério Público, Paulinho do Raio-X teria proposto que o prefeito Samuca Silva pagasse certa quantia de dinheiro para garantir que não fosse protocolado mais nenhum processo de impeachment na Câmara Municipal. Samuca não concordou e denunciou ao Ministério Público, que passou a investigar o caso.

A pedido dos promotores, o prefeito colaborou com a operação.

“Quem me conhece sabe que não tenho desvios de conduta, nem na minha profissão, nem na política e sabe que não aceito vantagens”, declarou. “Na condição de prefeito, é a primeira vez que sofro uma tentativa de extorsão por um vereador”, completou Samuca.

A investigação teve cooperação da Prefeitura Municipal, que seguiu todas as orientações da força tarefa durante a apuração do caso e tomou as providencias cabíveis. Também é investigado possível envolvimento de outros dois vereadores de oposição no caso, que serão ouvidos.

Desde o fim de novembro de 2019 vereadores de oposição alimentam a hipótese de um impeachment de Samuca. Na semana passada, o Legislativo rejeitou o pedido de impeachment apresentado pelo vereador Carlinhos Santana (PROS) com o frágil argumento de irresponsabilidade fiscal pelo não cumprimento de emendas parlamentares.