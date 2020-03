Jogo entre Voltaço e Vasco termina em 0 a 0

Volta Redonda - O Volta Redonda pressionou o Vasco, criou mais chances de gol, acertou a trave duas vezes, mas a bola não entrou e o 0 a 0 não saiu do placar na tarde deste domingo, dia 08, no Raulino de Oliveira.

Os primeiros 45 minutos de jogo foram de domínio do Volta Redonda. Antes de cinco minutos, o Esquadrão de Aço já tinha criado duas chances de gol, com João Carlos e Bernardo.

A pressão tricolor continuou e, após a parada técnica, o gol do Voltaço por, duas vezes, parou na trave. Na primeira, João Carlos arriscou da entrada da área e carimbou o travessão de Fernando Miguel, que só ficou olhando.

Na segunda, Oliveira cruzou pela direita e Bernardo, de primeira, mandou para o gol e a bola bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

Por sua vez, o Vasco assustou aos 41 minutos, com Yago Pikachu, que arriscou da entrada da área e Douglas Borges apareceu para fazer grande defesa. O segundo tempo começou igual ao primeiro: com o Voltaço ameaçando o Vasco. Aos 3 minutos, Saulo Mineiro arriscou da entrada da área e a bola saiu por cima.

O Vasco chegou com perigo no lance seguinte. Marrony invadiu a área e tentou driblar Douglas Borges, que desviou a bola. Na sequência, o atacante ainda bateu para o gol, mas Daniel Felipe cortou, jogando para escanteio.

Apesar do susto, o Voltaço seguiu melhor e continuou pressionando o adversário. João Carlos, Pedrinho e Bernardo levaram perigo com chutes de fora da área. No último minuto, Douglas Borges se esticou todo para espalmar um chute da intermediária e assegurar o 0 a 0 no placar.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço visita o Madureira, segunda-feira, dia 16, às 16h, em Conselheiro Galvão.