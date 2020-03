‘Montanha de escória' em Volta Redonda vira preocupação estadual

Volta Redonda - Autoridades e ambientalistas irão se reunir às margens do Rio Paraíba do Sul, no Bairro Brasilândia para realizar uma avaliação da ‘montanha de escória’ que existe no local.



A inspeção técnica do Comitê Permanente de Governança das Águas do Estado do Rio de Janeiro será no dia 11 de março, próximo ao ponto de ônibus, às 11h30.



A pilha de rejeitos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda situada na Rodovia 393, Km 282, há algum tempo se tornou uma preocupação não só dos moradores, mas também de órgãos ligados ao meio ambiente.



De acordo com os articuladores do ato estão confirmadas as presenças do Crea-RJ, Baía Viva, MEP (Movimento Ética na Política), Mov. de Atingidos por Barragens (MAB), Profº Adacto Otoni (UERJ), Prof. Carlos Vainer (ETTERN - IPPUR/UFRJ), Ouvidoria da Defensoria Pública Estadual, além do Ministério Público, entre outros segmentos.