Volta Redonda - Através do programa Orgulho de Volta, mais uma unidade escolar de Volta Redonda foi revitalizada e entregue a população. As melhorias na Escola Municipal Amaral Peixoto vão beneficiar os mais de 430 alunos que estudam no local.



A equipe da Secretaria de Educação (SME) realizou a pintura geral da unidade, sendo contempladas as salas de aula, sala de informática, refeitório, corredores e também a área externa.



O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, durante a entrega da obra, brincou com as crianças e ainda viveu um momento de descontração quando os alunos se aproximaram com seus cadernos pedindo ao prefeito um autógrafo.

Samuca Silva ainda conversou com a reportagem e destacou que a educação é uma das prioridades do atual governo municipal.



“Fizemos concurso, investimos em uniforme e kit escolar e criamos cargos importantes dentro do trabalho realizado nas escolas. Mais de 40 unidades já receberam investimos como este. Tenho o compromisso de melhorar a vida das pessoas e estamos investindo no futuro através da educação, investindo nas crianças”, ressaltou o prefeito Samuca Silva.

A diretora Lissane Hélida de Souza destacou que a revitalização da escola é motivo de orgulho para todos os funcionários e alunos.



“Agradeço a toda a comunidade escolar e ao prefeito que teve olhos para a nossa escola. Quero deixar minha gratidão a equipe da SME e apoio da secretária. Temos um sonho de tornar nossa escola referência. Estamos trabalhando para que esse sonho se torne realidade. Cada um está fazendo a sua parte, juntos somos mais fortes”, contou.