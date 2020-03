Voltaço paralisa atividades do departamento profissional e da base

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube informou nesta segunda-feira, dia 16, que em virtude da pandemia do Coronavírus, irá paralisar todas as atividades do clube, desde o profissional até as categorias de base, liberando todos os atletas, membros da comissão técnica e funcionários.

O departamento profissional tem a reapresentação marcada, a princípio, para a próxima segunda-feira, dia 23, seguindo o planejamento de que o Campeonato Carioca irá retornar no fim de semana do dia 28. Caso a paralisação do Estadual seja prorrogada, o retorno dos jogadores também deverá ser adiado.

Já as categorias de base do Esquadrão de Aço ficarão, no mínimo, 15 dias de recesso, aguardando a decisão de quando irá recomeçar as disputas dos campeonatos.

“Como todos sabem, tivemos uma reunião hoje na Ferj e ficou definido pela interrupção do Campeonato Carioca, a princípio por 15 dias, mas que podem ser estendidos. Foi levado em consideração o bom senso, seguindo no sentido que todo o mundo está indo. É um momento que precisamos nos cuidar, para que evitemos prolongar ainda mais um sofrimento que já está atingindo muita gente”, declarou o vice-presidente Flávio Horta Júnior.

O dirigente concluiu dizendo que diante de toda essa situação, entendia que também não faria sentido continuar com as atividades no clube e decidiu liberar todos os atletas, membros da comissão técnica e funcionários dos departamentos profissional e base.