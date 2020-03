Procon orienta farmácias quanto ao preço abusivo do álcool em gel

Volta Redonda - Um dos principais produtos para a prevenção da contaminação do Codiv-19, o novo coronavírus, o preço abusivo na venda do álcool em gel está na mira do Procon, órgão de defesa do consumidor de Volta Redonda.



Fiscais realizaram, nesta terça-feira, dia 17, uma visita nas farmácias do município para orientar quanto ao valor do produto, esgotado em diversos estabelecimentos na cidade.



De acordo com o coordenador do órgão, Alexandre Massi de Deus, diversas denúncias foram feitas ao Procon pela prática de preços abusivos.



“Visitamos as farmácias da cidade com intuito instrutivo e de verificar se há abuso no preço do álcool em gel, muito utilizado em função do coronavírus. Detectamos que muitas farmácias já não dispõem do produto para venda, devido a grande procura. Em outras, os moradores foram informados que o produto será vendido com um preço maior devido a essa demanda, ou seja, as farmácias irão repassar também esse aumento”, comentou Alexandre.



Para Leandro de Paula, gerente de uma farmácia visitada pela Procon, é muito importante esse esclarecimento para as unidades que vendem esse produto.



“O Procon está inibindo essa prática abusiva que algumas lojas estão realizando. Não subimos o preço em nossa farmácia. Achei a ação muito esclarecedora, ainda mais em um momento tão delicado que estamos passando. E a previsão é de que o produto chegue a nossa loja ainda essa semana, estamos em falta devido grande procura”, contou.



Caso a população encontre o produto e ele esteja em valor abusivo, é importante entrar em contato com o Procon no telefone 3339-9205 ou na sede situada na Avenida Paulo de Frontin, número 349 - 10/11, bairro Aterrado, no horário das 8h às 16h.