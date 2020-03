Casa da Mulher Brasileira será implantada em Volta Redonda

Volta Redonda - o município de Volta Redonda vai ganhar uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, um espaço de atendimento integrado e humanizado às mulheres em situação de violência.



O programa do governo federal será realizado na antiga sede da Secretaria de Esporte e Lazer, na Ilha São João, que será totalmente reformada para abrigar os serviços.



“A Casa da Mulher Brasileira é um programa inovador de total acolhimento à mulher vítima de violência. O mesmo espaço concentra os principais serviços especializados de atendimento às mulheres que precisam enfrentar a violência, se fortalecer e ter autonomia”, disse a secretária de Políticas Públicas da Mulher, Idosos e Direitos Humanos (Smidh), América Tereza.

De acordo com a secretária, o espaço irá funcionar 24 horas, com uma equipe multiprofissional que garante assistência psicossocial, policial, jurídica, casa de passagem rápida e ainda brinquedoteca para crianças.

O projeto para abrigar a Casa da Mulher Brasileira em Volta Redonda está sendo elaborado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), nos moldes semelhantes à unidade já existente em São Paulo.



“O equipamento será um presente para a mulher de Volta Redonda e toda região, já que há apenas seis unidades do país e esta será a primeira instalada no Estado do Rio de Janeiro”, falou América Tereza.