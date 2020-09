"Estou há oito anos me preparando para ser prefeito de Volta Redonda", diz pré-candidato Granato

Volta Redonda - A série de lives promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à prefeitura de Volta Redonda recebeu nesta quarta-feira, dia 09, Granato, do Solidariedade. Entre os temas abordados, o pré-candidato falou sobre educação, geração de empregos e desenvolvimento econômico. Comandaram a conversa, o colunista político do O DIA, Sidney Rezende e a repórter Denise Azevedo.

Granato é empresário, formado em Contabilidade e Direito. O pré-candidato que também já foi secretário municipal de obras está em seu quinto mandato como vereador de Volta Redonda. Segundo ele a experiência adquirida foi um dos fatores para que decidisse concorrer a prefeito nas eleições de novembro deste ano.

“Eu me preparei para ser prefeito de Volta Redonda. Estou me preparando todos os dias para ser prefeito de Volta Redonda. E principalmente, fui vereador por cinco mandatos, presidente da câmara por diversas vezes e outro detalhe fui secretário também. Então eu tenho um conhecimento e posso contribuir muita para a cidade principalmente neste momento difícil. Estou preparado para isto. Estou há oito anos me preparando para ser prefeito de Volta Redonda para fazer a diferença”, disse o pré-candidato.

Sobre geração de empregos, Granato falou que é necessário investir na ciência e tecnologia e também buscar a iniciativa da economia criativa para o município.

“Nós tivemos diversos prefeitos que sentaram na cadeira e deixaram por conta da Companhia Siderúrgica Nacional, deixaram os impostos da companhia mover a cidade. Em dez anos, nós não teremos mais esta empregabilidade que temos na Companhia Siderúrgica Nacional, isso vai ficar reduzido a 30 por cento, nós precisamos tomar desde já as demandas para buscar e atrair novas empresas. Por exemplo, nós vamos ter que invadir a cidade com a economia criativa porque ela gera milhões de reais aos cofres públicos e é a população colocando sua capacidade intelectual em prática”, falou.

O pré-candidato também comentou sobre o transporte público da cidade de Volta Redonda.

“Nós precisamos acertar a malha viária do transporte, precisamos de um corredor expresso dos ônibus, nós precisamos mudar as características. Estudar uma malha viária nova para um novo sistema de transporte coletivo para atender a população e também o bilhete único. Nós não podemos falar de licitação de meia dúzia de linhas e não falar no bilhete único. Então a licitação é essencial para mudar o sistema que está aí hoje”, ponderou.



Na área da educação, o pré-candidato disse querer implantar o ensino integral desde a creche até o 9º ano.

“Eu sou um entusiasta da educação. A gente quer pegar da creche até o 9º ano porque você vai conseguir atender as mulheres que são pais e mães que precisam sair para ganhar a vida para sustentar suas famílias. Então ela vai deixar os filhos num local que realmente venha atender a sua expectativa. A ideia quando chegar no fundamental é ajudar a formar o caráter dessa criança, dar outras possibilidades com trabalho cultural, com aulas de robótica, esporte. Vai ser a cidade do game, a criança vai aprender através dos jogos, aprender matemática, português. Nós vamos inovar”, disse Granato.

O pré-candidato finalizou divulgando o endereço para quem quiser sugerir ideias para o plano de governo participativo: granatovr.com.br.