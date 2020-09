Cidadania confirma candidatura de Evandro Glória à prefeitura de Volta Redonda

Volta Redonda - O empresário e contador Evandro Glória foi confirmado como candidato a prefeito de Volta Redonda pelo Cidadania. O anúncio oficial aconteceu na noite de terça-feira, dia 8, na convenção do diretório municipal do partido, realizada em um salão de convenções da cidade.



Glória terá o professor e também empresário Alex Bosco como vice na chapa do partido. Bosco além de lecionar é capelão, psicopedagogo e atual diretor administrativo do Voltaço.



O presidente da executiva Municipal do Cidadania, Leonardo Vidal, disse que a escolha é para dar ao voltarredondense uma opção de renovação, mas com nomes que tenham experiência em gestão.



Evandro Glória, 57 anos, é voltarredondense, empresário e contador. É o diretor executivo da Contabilidade e Recursos Humanos Glória, presidiu o Fórum das Entidades Empresariais de Volta Redonda e é atual Diretor de Desenvolvimento Econômico e Tributário do CDL, além de participar diversas atividades e projetos sociais e empresariais na região.



Alex Bosco tem 50 anos e também é natural da Cidade do Aço. É professor, capelão e psicopedagogo. Ele é o atual diretor administrativo do Volta Redonda Futebol Clube, time do qual também é conselheiro benemérito e chefe da Boscotaço, torcida criada pelo seu pai, o grande torcedor e colaborador do Voltaço, João Bosco. Alex Bosco também é empresário com negócios estabelecidos na cidade, mestre em Educação da Saúde e do Meio Ambiente, além de fotógrafo profissional e especialista em instrumentação matemática.