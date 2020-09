Volta Redonda - A série de lives promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à prefeitura de Volta Redonda recebeu nesta quinta-feira, dia 10, Hermiton Moura, do Republicanos. Durante a entrevista, o pré-candidato falou sobre segurança, educação, entre outros temas. Comandaram a conversa, o colunista político do O DIA, Sidney Rezende e a repórter Denise Azevedo.



Hermiton Moura é empresário no ramo imobiliário, fundador do Movimento Vem pra Direita em Volta Redonda e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O pré-candidato no decorrer da entrevista explicou que uma de suas características é ser conservador e que irá priorizar a família.

“Eu sempre defendi o conservadorismo. O conservadorismo quando se fala economia se apresenta como liberal, busca por um enxugamento do estado, com baixas taxas de juros e permitindo que as pessoas sejam mais livres para empreender. Já na questão de costumes, a gente é contra a ideologia de gênero, é a favor da família, é contra o aborto, a gente é contra a descriminalização das drogas, enfim, são temas que o conservador abraça”, comentou.

Sobre educação, o pré-candidato disse é um tema que terá uma atenção especial. Visando além do ensino, também a oferta de atividades na área de cultura e lazer.

“Educação é a menina dos meus olhos. Se eu tivesse que escolher entre as disciplinas que o prefeito tem que atuar eu escolheria a educação. Eu quero trazer para educação de Volta Redonda a integralidade do horário. De tal forma que a criança entre de manhã na hora que os pais vão trabalhar e saiam na hora que o pai retorne do trabalho. Durante o turno de aula ela vai ter as disciplinas normais, de português e matemática e tal. E no contra turno vai ter atividades de cultura, esporte lazer e música”, disse.

Sobre saúde, o pré-candidato ressaltou que não iria falar sobre todos os detalhes das propostas até que sua candidatura seja registrada, mas que o plano de governo já está pronto.

“Eu vou evitar falar sobre todas as propostas, mas vou dizer o foco que a gente construiu. Porque tão logo eu registre minha candidatura eu vou fazer isso e as pessoas vão poder conhecer os detalhes. Mas prevenção é o que mais vai atuar na saúde. Então estes postos relacionados com a família vão sofrer um investimento maior do governo municipal para que eles possam atuar com mais efetividade. A gente quer que a doença não atinja o ponto máximo dela. A gente quer que as pessoas tenham saúde”, falou.

O pré-candidato, Hermiton Moura também comentou sobre segurança pública e o papel da Guarda Municipal.

“Eu admiro o trabalho da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. E na minha visão a Guarda Municipal tinha que ser armada em Volta Redonda. E se depender de mim ela vai ser. O que eu puder fazer para armar a guarda eu vou fazer. Eu gostaria muito de ter ao meu lado um guarda municipal armado para evitar que eu seja molestado por algum bandido”, declarou Hermiton Moura.