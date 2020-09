Volta Redonda - O Psol (Partido Socialismo e Liberdade) oficializou a candidatura da professora Juliana Carvalho para concorrer à prefeitura de Volta Redonda, nas eleições de novembro deste ano.

Como medida de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus, a convenção do partido foi online e aconteceu na última terça, dia 08. Juliana disse que levará para os debates, pautas históricas do partido que fundamentam, inclusive, a escolha de seu nome já que ela é mulher, negra e cultua uma religião de matriz africana.

Juliana Carvalho é mestre em Ensino de História e atua como professora na rede pública. A candidata participa do movimento negro, estudantil e sindical desde os 17 anos.