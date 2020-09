Unidade do Degase em Volta Redonda retoma visitas familiares

Volta Redonda - Após seis meses de pandemia de coronavírus, a partir deste sábado, dia 12, o Degase retornará gradualmente com as visitas de familiares aos adolescentes que cumprem medidas de internação/internação provisória. O retorno das visitas foi permitido através do decreto publicado em Diário Oficial pelo governador em exercício Cláudio Castro e orientações das Secretarias de Estado de Educação e de Saúde.

Para que esse retorno aconteça com segurança para os socioeducandos, familiares e servidores, a Coordenação de Saúde elaborou um protocolo com medidas de proteção individuais e coletivas, além de orientações que deverão ser seguidas pelas unidades e visitantes. A visitação acontecerá nos seguintes dias e horários: Sábados, de 8h as 11h; 14h às 17h e domingo de 8h às 11h.

Chamadas de vídeo eram disponibilizadas para que os internos pudessem falar com os familiares durante o período de suspensão das visitas - Divulgação

A entrada nas unidades socioeducativas só será permitida mediante o uso de máscara individual e aferição da temperatura do visitante; higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70% que deve ser fornecido pela unidade e higienização dos materiais levados pela família. As visitas serão organizadas em turnos e grupos, para evitar aglomerações, e os adolescentes também deverão estar usando equipamento de proteção individual.

Além disso, os requisitos para a visitação devem obedecer os seguintes critérios: será permitido um visitante (maior de idade), com comprovada ligação familiar e/ou afetiva, por adolescente interno; visitantes devem estar saudáveis, sem febre/tosse/doença crônica descompensada; visitantes devem estar fora da faixa etária do grupo de risco (com exceção para responsável único que deverá visitar em local reservado); não será permitido o consumo de bebidas e alimentos durante a visitação familiar, como forma de prevenção ao contágio; e está vedada a entrada de gestantes e nutrizes.

A retomada das visitas nas unidades socioeducativas que atuam como porta de entrada no sistema socioeducativo estadual, como é o caso do Cense Volta Redonda não abrangerá os adolescentes recém-ingressantes que estejam no período de quarentena. Para eles será realizada a visita virtual, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Outras informações, os familiares podem entrar em contato com a Ouvidoria do Degase: (21) 96540-2040.