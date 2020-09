Sanitização e higienização são realizadas durante fim de semana em Volta Redonda

Volta Redonda - Os serviços de sanitização e higienização são realizados durante este fim de semana, em Volta Redonda. As ações acontecem nos espaços com maior circulação de pessoas como acessos às agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, supermercados e os pontos de ônibus. No bairro na Vila Santa Cecília, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) percorreram o trecho entre as Ruas 14, 25 e Praça Brasil, onde o fluxo de pessoas é mais intenso.

Para realizar o serviço primeiro é feita a lavagem dos locais para depois aplicar o produto bactericida com o auxílio de uma máquina pulverizadora. O trabalho foi realizado com dois caminhões pipas, com capacidade de oito mil litros cada, com água e cloro. O trabalho de higienização faz parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus na cidade.

Volta Redonda recebe serviços de manutenção durante o fim de semana - Divulgação

Outros serviços de manutenção



Na Candelária, Volta Grande e Belmonte foram realizadas operações de tapa buraco. A maior concentração do trabalho ficou na Ilha São João, onde as equipes estão acelerando as obras de construção do Jardim Botânico. A SMI atuou ainda no local onde está sendo construída a Upinha e escadões da Vila Brasília. Já os bairros Vila Mury, Vila Santa Cecília, Niterói, Santa Cruz, Nossa Senhora das Graças, Pinto da Serra, Belmonte, Jardim Amália, Conforto e Casa de Pedra receberam os serviços de capina, roçada e limpeza.