Bairro Santo Agostinho em Volta Redonda recebe sanitização para combater o coronavírus

Volta Redonda - Na manhã deste domingo, dia 13, mais uma ação de combate ao novo coronavírus aconteceu em Volta Redonda. Os serviços de sanitização e higienização foram feitos no bairro Santo Agostinho.



A sanitização é realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e prioriza as unidades de saúde e locais de maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias e nos principais pontos comerciais da cidade. A medida consiste na lavagem dos espaços públicos com uso de água clorificada e pulverização de produto bactericida.