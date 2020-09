"Nossa candidatura está colocada em serviço das lutas dos trabalhadores", diz pré-candidata Professora Mônica Teixeira

Volta Redonda - A série de lives promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à prefeitura de Volta Redonda recebeu nesta segunda-feira, dia 14, a professora Mônica Teixeira, do PSTU. Temas como habitação, mobilidade urbana e administração pública foram destaques durante a entrevista. Comandaram a conversa, o colunista político do O DIA, Sidney Rezende e a repórter Denise Azevedo.

Mônica Teixeira é professora, pós-graduada em História das redes estadual e municipal (aposentada) em Volta Redonda. Filiada ao PSTU desde 1993, a pré-candidata, no pleito de 2016 foi candidata a vice-prefeita na única chapa totalmente feminina do Estado do Rio de janeiro com as também professoras Isabel Fraga e Juliete Guarino. Para a eleição municipal deste ano, a chapa é composta com o pré-candidato a vice-prefeito Lázaro Luís de Paula Mendonça.

Segundo a professora Mônica Teixeira até um mês atrás não tinha a intenção de concorrer, mas que aceitou participar em nome do PSTU porque acredita nos ideais do partido.

“Estamos aqui cumprindo uma tarefa do nosso partido. O PSTU não é um partido eleitoreiro. Nós entendemos que as eleições nesse marco em que elas se dão, elas afastam as classes mais baixas da disputa eleitoral. Então hoje, a nossa candidatura está colocada em serviço das lutas dos trabalhadores no município. Esta é uma tarefa que até praticamente um mês atrás não tinha a pretensão, mas faço no nome do PSTU, que é o partido realmente socialista revolucionário com uma proposta única no Brasil”, comentou.

Sobre administração pública, a pré-candidata falou da importância da população para organizar e entender a cidade. E explicou que isso aconteceria através dos conselhos populares.

“O PSTU tem como prioridade gerir a cidade com os conselhos populares. Eles serão orientados e organizados pela prefeitura e eles acontecerão na juventude, no bairro, nos locais de trabalho”, disse.



Quando questionada sobre o que seria prioridade em seu plano de governo, a Professora Mônica Teixeira citou que resolveria a questão salarial do servidor público.

“A prioridade é implantar o Plano de cargos, carreiras e salários do funcionalismo público e também do magistério. O que não vai acontecer na nossa prefeitura é contratação de OS. As OSs no meu governo estão banidas da cidade de Volta Redonda”, falou.



Na área da habitação, a pré-candidata explicou que seu plano de governo contempla a construção de moradias populares.

“Nós acreditamos que é preciso ter um plano de obras públicas que dê as cidades, não só Volta Redonda, mas todas as cidades, infraestrutura e moradias populares porque hoje nós temos um déficit habitacional no Brasil gigantesco”, declarou a pré-candidata.

Sobre transporte coletivo, a professora Mônica Teixeira falou que o ideal é municipalizar as empresas de ônibus para que elas prestem um serviço de qualidade para a população.

“A nossa proposta é municipalizar o transporte público com uma tarifa social que sirva para manter o funcionamento dessa frota. Municipalizar já! Uma empresa pública de transporte público servindo a população com qualidade”, falou.