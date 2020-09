PCdoB confirma Alexandre Habibe como candidato a prefeito de Volta Redonda

Volta Redonda - A Convenção Municipal do PCdoB oficializou Alexandre Habibe como candidato à prefeitura de Volta Redonda. A confirmação aconteceu no último sábado, dia 12.

Durante a convenção também foram aprovados os nomes dos pré-candidatos a vereador/a para disputarem as eleições de novembro. Alexandre Habibe comentou sobre a oficialização do seu nome para concorrer a prefeito de Volta Redonda.



“Demos mais um passo para o nosso projeto de geração de emprego e renda, e pelo resgate da dignidade do nosso povo. Precisamos de uma cidade com educação integral, que sincronize saúde, mobilidade urbana, educação escolar, acesso a cultura e com segurança. Tudo isso contanto, é claro, com a participação popular. Defendemos para Volta Redonda uma gestão democrática, em que todos tenham plenos direitos e acesso aos espaços e serviços públicos. O nosso projeto é #UmaCidadeParaTodos”, declarou.



Alexandre Habibe é professor, engenheiro mecânico e empresário do setor de metalmecânica. Ele é mestre em engenharia de materiais e doutor em engenharia metalúrgica.