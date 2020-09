III Simpósio Internacional de Mulheres Regentes terá participação de Volta Redonda

Volta Redonda - Neste mês de setembro, entre os dias 16 e 20, será realizado o III Simpósio Internacional de Mulheres Regentes. Um espaço de reflexão sobre a atuação das profissionais da música clássica, foi o que motivou 4 grandes regentes brasileiras a criar a conferência.

Realizada a cada dois anos, a primeira edição ocorreu em 2016 em São Paulo e teve como convidada especial a violinista e regente Marin Alsop. Já a segunda aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, em 2018, com a presença da regente uruguaia Gisele Ben-Dor.



Por conta da pandemia, neste ano, o evento será online e já conta com aproximadamente 600 pessoas inscritas de mais de 30 países. As expectativas para o simpósio são elevadas, devido ao grande número de inscrições já confirmadas. E novamente, a pianista e Regente voltarredondense, Sarah Higino, irá participar, desta vez como mediadora, já que na edição passada havia sido palestrante em Montevidéu.

“O Simpósio de mulheres regentes é um grito de esperança, não somente as maestras, mas a todas aquelas que exercem uma profissão e que tem na sua maioria a gestão de homens, e são delegadas a posição de invisibilidade. Nele teremos doutoras, mestre, professoras e pesquisadoras, trocando experiências de vida musical e tendo os desafios da arte da regência a cumprir, além de discutir políticas culturais de inclusão de mulheres regentes no cenário da música com igualdade de oportunidades”, explicou Sarah.