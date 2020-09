Série C: Voltaço empata em 1 a 1 com o São Bento-SP

Volta Redonda - O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o São Bento-SP em partida válida pela série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na tarde deste sábado, dia 19, no estádio Walter Ribeiro.

João Carlos marcou o gol tricolor. Com o resultado, o Voltaço permanece na vice-liderança do grupo B.



Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço recebe o Brusque-SC, domingo, dia 27, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.