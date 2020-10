Alex Martins faz corpo a corpo no bairro Padre Josimo Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - Os moradores do bairro Padre Josimo receberam na manhã deste sábado, dia 17, a visita do candidato a prefeito de Volta Redonda Alex Martins (PSB). O candidato fez corpo a corpo pelas principais vias do bairro, divulgando suas propostas de governo. Também ouviu as principais demandas da comunidade.

“Reclamações voltadas para a falta de estrutura do bairro, o fechamento da escola municipal antes mesmo da pandemia do coronavírus, por falta de manutenção, e déficit no transporte foram frequentes durante nossa atividade no local. Aproveitei o momento para explicar que o meu governo não será uma gestão feita às quatro paredes do gabinete, mas sim, de ir às ruas, conversar com as pessoas, olhar nos olhos e buscar resolver os problemas da cidade, a exemplo do que realizei enquanto estive à frente da OAB, através do Projeto OAB Cidadã. Queremos uma cidade mais humana, justa e respeitosa com o ser humano. Para isso, é preciso estar ao lado da população”, disse.

Publicidade

Durante a caminhada pelo bairro Padre Josimo, Alex Martins disse dos principais desafios. “Nossa cidade enfrenta sérias situações na saúde, onde os hospitais municipais são administrados por Organizações Sociais que não conseguem manter o salário dos funcionários em dia, tampouco o fornecimento de insumos e equipamentos de proteção individual. A Atenção Primária também não está dando conta de prestar atendimento digno a população, seja na marcação de consultas ou exames. Queremos redimensionar a Atenção Básica tornando o serviço eficiente, integrando-o a média complexidade (especialistas), a rede de urgência e emergência, ao CRAS e ao NASF. Também precisamos utilizar a tecnologia a favor da população, criando um aplicativo que facilite a marcação de consultas e exames na rede municipal de saúde”.

O período pós-pandemia, na opinião de Alex Martins, será de grande estruturação na rede educacional.

Publicidade

“No nosso governo vamos implantar o Plano de Carreira, Cargos e Salários de forma gradual, de acordo com os recursos disponíveis e em diálogo com os sindicatos e instituições de classe; criar uma linha de incentivo à formação acadêmica em Pedagogia para professores que atuam na Educação Infantil; extinguir gradualmente os contratos temporários na SME e na FEVRE para suprir a demanda de professores, com a utilização de profissionais da própria rede para suprir as carências através de hora extra até a proposição de concurso público. Também vamos investir na melhoria e adequações das unidades escolares e implementação a educação em tempo integral em pelo menos 25% da rede”.

Sobre o trânsito na cidade, Alex Martins afirmou: “Temos como proposta a requalificação da mobilidade urbana no município. Hoje, existe um intenso fluxo de veículos em circulação pelas vias públicas. Em contrapartida, os usuários do transporte coletivo enfrentam sérios problemas com a falta de pontualidade dos coletivos e a superlotação, que favorece a contaminação pelo coronavírus. A gente entende a necessidade urgente de melhorias no sistema de transporte coletivo”, falou.