Baltazar participa de carreata com apoiadores Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - A menos de um mês das eleições, o candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo PSD, Baltazar, realizou uma carreata, batizada por ele de “Arrancada do #ViraVR”, com apoiadores, por diversos bairros, na manhã deste sábado, dia 17. Vários carros saíram do Retiro, passando pelo Aterrado e Centro. Em um carro de som, Baltazar falou com eleitores sobre a atual crise e suas propostas.

“Enfrentamos uma crise sanitária e econômica. Todas as crises geram medo. Temos uma saúde que está sucateada, milhares de pessoas perdendo seus empregos e todos esses óbitos causados pela covid-19. Entretanto, onde há crise, há esperança. Devemos levantar a cabeça e seguir caminhando sempre”, afirmou Baltazar.

Publicidade

Baltazar ressaltou que não se candidatou à prefeito em busca de status, mas para, segundo ele, fazer a diferença por Volta Redonda. Ainda de acordo com o candidato, sua experiência em gestão de crise pode ajudar a colocar a cidade de volta no caminho do crescimento.

“Não vai ser fácil, mas é necessário coragem para mudar e recolocar a cidade nos eixos. Me coloquei a disposição do partido não por vaidade, mas por sentir que posso fazer a diferença. Quando fui prefeito, enfrentei a privatização da CSN, que àquela altura, foi a pior crise já vista por nossa cidade. Saneamos o orçamento, triplicamos a arrecadação municipal e a população voltou a sorrir. Por isso, ciente de que posso enfrentar a crise, decidi ser candidato à prefeito”, afirmou Baltazar.