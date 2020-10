Hiroshi chegou com contrato até o final da Série C Divulgação/ VRFC

Volta Redonda - A diretoria do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou na quinta-feira, dia 22, a contratação do meio-campo Hiroshi, de 34 anos, que estava no XV de Piracicaba-SP. O atleta, que já estava treinando com a equipe desde semana passada, assinou contrato até o final da Série C.

A expectativa é que ele seja regularizado para a partida diante do Tombense-MG, marcada para domingo, dia 25. Revelado pelo Flamengo, Hiroshi já defendeu o Friburguense, Torreence, de Portugal, Bangu, Resende, Madureira, Duque de Caxias, Al-Fujairah SC, do Qatar, Figueirense-SC, Metropolitano-SC, Cabofriense, Tupi-MG, Vila Nova-GO, Botafogo-PB e XV de Piracicaba-SP, o seu último clube antes de acertar com o Voltaço.

Na sua carreira, o novo contratado tricolor conquistou a Taça Portugal de 2005/06, pelo Torreence, Campeonato Carioca da 2° divisão em 2008, pelo Bangu, o Campeonato Catarinense de 2014, pelo Figueirense, e o Campeonato Paraibano de 2018, pelo Botafogo-PB.

“Quando recebi o convite do presidente fiquei muito feliz em ter a oportunidade de vestir a camisa de um clube grande do Rio, que hoje o Volta Redonda tem estrutura para ser considerado um dos grandes do estado. Fui muito bem recebido por todos aqui, é um grupo que tem muita qualidade, e chego motivado para poder dar o meu melhor dentro de campo e ajudar o Volta Redonda a conquistar o acesso à série B”, disse o novo reforço tricolor.

O presidente do VRFC, Flávio Horta, comentou sobre a chegada de Hiroshi e o quanto o jogador pode agregar para o elenco tricolor.

“O Hiroshi é um jogador que tem uma grande qualidade, que já demonstrou durante toda a sua carreira, e chega também trazendo uma experiência de grandes clubes e competições, porque já jogou por diversas vezes a Série B e C do Brasileiro. O nosso meio-campo vai ganhar muito com a sua chegada e podem ter certeza que ele irá nos ajudar a conquistar a classificação para a próxima fase e, consequentemente, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro”, analisou.