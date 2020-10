Voltaço perde para o Tombense-MG Divulgação/ VRFC

Volta Redonda - O Voltaço foi derrotado por 1 a 0 para o Tombense-MG, em partida disputada no Almeidão, no último domingo, da 25. Na próxima rodada, o Volta Redonda recebe o São José-RS, domingo, dia 1º, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

O jogo

Com um primeiro tempo de poucas chances de gol, os donos da casa abriram o placar aos 24 minutos, com Daniel Cruz. Atrás no placar, o Voltaço saiu em busca do empate e assustou com Oliveira e Alef Manga, que pararam no goleiro Felipe.

Na volta do intervalo, o comandante Luizinho Vieira retornou para a segunda etapa com Robertinho no lugar de Wallisson. Com uma postura mais ofensiva, o Voltaço ameaçou logo aos nove minutos. Luciano Naninho lançou Alef Manga, que invadiu a área e finalizou, mas parou novamente em Felipe, que mais uma grande defesa.

A resposta dos donos da casa veio na bola parada. Denner cobrou falta da entrada da área e Douglas Borges defendeu.

O Volta Redonda seguiu pressionando e, aos 37 minutos, um lance polêmico poderia mudar a história do jogo. Alef Manga ganhou na velocidade do defensor invadiu a área e foi derrubado. O árbitro marcou falta, mas fora da área, gerando muita reclamação do Esquadrão de Aço.

Aos 44 minutos, o Voltaço ficou com um jogador a menos, após Luiz Paulo receber o segundo amarelo e ser expulso. Já nos acréscimos, o Volta Redonda buscou uma pressão, mas não conseguiu furar a defesa adversária.