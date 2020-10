Candidata a prefeita de Volta Redonda, Cida Diogo (PT) realizou sua primeira carreata Divulgação

Publicado 26/10/2020 09:43 | Atualizado 26/10/2020 10:03

Volta Redonda - A candidata a prefeita de Volta Redonda, Cida Diogo (PT) realizou na manhã de domingo, dia 25, sua primeira carreata. A concentração aconteceu por volta das 9 horas, no bairro Barreira Cravo, antes da ponte da Ilha São João, e seguiu rumo às principais ruas do Santo Agostinho e Volta Grande. A candidata a vice-prefeita, Nena Düppré (PV), esteve presente na ação de campanha, assim como candidatos e candidatas a vereador e vereadora, além de militantes e apoiadores da coligação A Esperança de Volta.

Os participantes da carreata, com carros adesivados, percorreram todo o trajeto com bandeiras. Cida e Nena, em cima do caminhão, falaram de suas propostas para administrar a cidade pelos próximos quatro anos. Do seu plano de governo, que está disponível no site www.cidadiogo13.com.br, a petista destacou 13 pontos principais para recuperar a cidade.

São eles: Forúm do Povo de Volta Redonda; Orçamento Participativo; Moeda Social; Bairro Escola; Empresa Municipal de Transporte; Fundação Municipal de Saúde e Fim das OS’s; Ciclovias, Ciclofaixas e Bicicletários; Passaporte Universitário; 100% de vagas em creche; Cobertura de 100% da população com a Estratégia Saúde da Família; IPTU Verde; Recicla+VR – Coletiva Seletiva e Reciclagem; e Democratizar a Arte, a Cultura, o Esporte e o Lazer.

“Volta Redonda tem a chance de eleger duas mulheres com um plano de governo correspondente às necessidades da nossa população. Estamos caminhando por todos os bairros da cidade e alguns problemas são unânimes, como o desemprego e a saúde ineficiente. Sabemos do grande desafio que será assumir uma prefeitura endividada e ainda com o agravamento da pandemia. Mas o que nossos cidadãos e cidadãs precisam é de um governo responsável, com pessoas experientes, que apresentem soluções, sem amadorismo, e tenha disposição para erguer a cidade. E nós temos”, afirmou Cida Diogo.

No último sábado, dia 24, as candidatas fizeram corpo a corpo na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Elas seguem com agenda intensa, em campanha, entrega de panfletos, com presença de candidatos e candidatas à Câmara, dialogando com diversos segmentos, participações em eventos virtuais e reuniões. E, assim, a campanha da Esperança de Volta segue crescente, com excelente receptividade do eleitorado de Volta Redonda e redes sociais movimentadas.