MEP-VR analisa cenário político em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 09:43 | Atualizado 26/10/2020 10:03

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizou uma reunião online de trabalho para analisar o cenário político eleitoral da cidade. O encontro virtual com os conselheiros aconteceu no último sábado, dia 24.

“É importante estarmos atentos ao cenário eleitoral, em especial o de Volta Redonda e o também andamento dos programas do Movimento,” disse a estudante de pedagogia e ex-aluna Pré- Vestibular Cidadão (PVC), Vitória Fortini, na saudação inicial aos conselheiros.

Na sequência passou palavra para o professor de sociologia e filosofia no PVC Érique Barcellos para ajudar na análise sociopolítica local.

“Falar sobre eleições, em especial de Volta Redonda, e tendo como foco a linha de pensamento do MEP é um grande desafio. Arisco dizer - a eleição apesar das novas regras e normas, também o contexto de pandemia, segue na mesma efervescência dos pleitos anteriores. Contudo, se observamos bem, os elementos de ‘controle do processo’, mesmo com alguns diferenciais não trazem grandes novidades na corrida rumo ao poder local,” pontuou Érique Barcellos, buscando provocar a discussão.

O professor ainda acrescentou: “Há um elemento importante no processo que deve ser ressaltado, o fator ‘vigilância’, que permite a sociedade e o próprio Estado se interpor, assim, no marco democrático oportuniza-se novidades, por exemplo - combate as fakes news, denúncias de desvios, interpelações judiciais, debates diferenciados nas mídias e nos movimentos sociais, fatos, que notoriamente influenciam a tomada de consciência e as escolhas dos eleitores”, afirmou Érique Barcellos.

Depois da fala do professor, os conselheiros debateram as pontuações apresentadas. Vitória, na sistematização das falas fez um resumo.

“Notamos que há movimentações dos candidatos e candidatas nas redes sociais, nas ruas e também nas carreatas, mas há ainda um ‘silêncio’ de boa parte dos eleitores. O MEP deve seguir ‘vigilante e colaborando’ para que as pessoas participem e façam escolhas atentas à projetos, que propiciem mudanças de realidades para o bem da sociedade”, disse Vitória, destacando a aprovação para o ‘Debate Eleitoral no 2º Turno’ a ser organizado pelo MEP, com previsão para o dia 20 de novembro, via rede social, na aquiescência da Justiça Eleitoral.