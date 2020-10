Recinto de imersão do Zoológico de Volta Redonda Divulgação

26/10/2020

Volta Redonda - O Zoológico de Volta Redonda atraiu diversos visitantes durante o final semana. Considerado um dos principais espaços públicos de lazer da região, o local foi reaberto no primeiro fim de semana de outubro e a visitação é limitada a 300 pessoas pela manhã e 300 na parte da tarde, como uma das medidas de prevenção para evitar a contaminação pela covid-19. Os frequentadores também são orientados a manter o distanciamento e devem, obrigatoriamente, fazer uso de máscaras.

Totalmente reformado, o novo espaço conta com brinquedos com acessibilidade, áreas verdes, novo asfalto, além de duas grandes novidades que já se tornaram a atração principal do local: o Recinto de Imersão, que permite contado direto com as aves, proporcionando uma experiência diferente para os visitantes, e os pedalinhos, que podem ser usados com total segurança e conta com a presença de guarda-vidas.

A dona de casa Marcela Almeida da Costa, moradora do Retiro, levou os filhos Davi e Marcelo para brincar. “Eu estava com receio de que tivesse ficando muito cheio, mas minha vizinha trouxe a filha dela na semana passada e me tranquilizou. As crianças já estavam com saudades de vir aqui. E agora o espaço está bem melhor”, disse.

O coordenador do zoo, Jadiel Teixeira, ressalta que, para usar o Recinto de Imersão, os visitantes devem seguir algumas regras. “A visita será sempre acompanhada de um monitor, o número de pessoas por imersão é limitado, não pode entrar com bolsa e nem portando comida, não é permitido uso de flash para fotos e também será controlado o barulho”, explicou o coordenador lembrando que o local também é adaptado para cadeirantes.

agendar com antecedência pelo site Para ter acesso ao zoológico é precisocom antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register . A medida foi tomada para garantir o distanciamento social entre as pessoas por prevenção à covid-19. A pandemia também obrigou a administração a fazer outras adaptações, como a instalação de lavatório para higiene das mãos na entrada do zoo.

O zoológico funciona na Rua 93-C, na Vila Santa Cecília, e abriga mais de 300 animais de 100 espécies diferentes, funciona de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Das 12h às 13h o local fica fechado para higienização dos espaços coletivos e banheiros.