Por O Dia

Volta Redonda - ODesenvolvimento, Trabalho e Ambiente (DTA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro está realizando o levantamento ‘Estratégias Corporativas, Trabalho e Território: ano estado do Rio de Janeiro’.A iniciativa é de pesquisadores e professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF) reunidos no DTA, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).A pesquisadora ligada à UFRJ, Ana Vasconcelos explicou como será realizado o levantamento.“A pesquisa é exclusiva para quem trabalha atualmente em alguma empresa da indústria automobilística na região Sul Fluminense e termina quando completar 400 entrevistas. Para participar basta responder ao questionário, disse.Ana Vasconcelos ainda esclareceu que a intenção do levantamento é traçar o perfil dos trabalhadores da região.“Essa pesquisa tem como objetivo traçar um perfil dos trabalhadores da indústria automotiva do Sul Fluminense para entender suas relações com a empresa, a pandemia e também as desigualdades sociais”, falou Ana.O endereço para participar da pesquisa é o https://forms.gle/EmdpyBJRTSoi4j1z6 . Outras informações estão disponíveis através do site https://www.nucleodta.org