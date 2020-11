Benevenuto Santos caminhou também pela Amaral Peixoto Divulgação

Volta Redonda - O candidato a prefeito em Volta Redonda, pelo Avante, Benevenuto Santos, caminhou na última sexta-feira, dia 30, no bairro Vila Santa Cecília. Junto com ele estava o candidato a vice, Jorge Badé. Benevenuto falou sobre a importância de conversar com a população e ouvir as demandas.

“Conversamos com muitos jovens sobre os objetivos para o bairro. Pude ouvir de muitas pessoas algumas sugestões de desenvolvimento econômico e geração de emprego, além de propostas de aprimoramento para nossas universidades”, comentou.

Segundo o candidato, seu objetivo é promover novos cursos técnicos com apoio das instituições públicas e privadas de ensino superior.



“Buscaremos fazer de nossa cidade em um grande polo estudantil em nível de graduação e técnico profissionalizante, inclusive com o maior apoio ao projeto de ensino à distância. Promoveremos uma política industrial de integração regional e estímulo à geração de empregos permanentes, ancorado no segmento de alta tecnologia em eletro eletrônica”, explicou.

Também na quinta-feira, dia 29, o candidato andou pela Amaral Peixoto, no centro da cidade.

“Nessa caminhada pude ter mais conhecimento sobre a questão do transporte público e a grande movimentação na área por conta do comércio local. Conversei com algumas pessoas sobre a atual situação de seus respectivos bairros”, disse.