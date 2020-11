Candidato a prefeito, Professor Habibe, realiza carreta em Volta Redonda neste domingo, dia 1º Divulgação

Publicado 01/11/2020 08:34 | Atualizado 01/11/2020 08:47

Volta Redonda – O candidato è prefeitura de Volta Redonda, Professor Habibe (PC do B), realiza neste domingo, dia 1º, a primeira carreta da campanha. O trajeto será a partir do bairro Aterrado.



“Nosso encontro será às 10h, na rua atrás da UGB, no Aterrado, onde nos organizaremos para seguir em direção a Voldac, Niterói, São Luis e vamos parar na Vila. Recomendamos o limite de 4 pessoas por carro, que o uso da máscara é aconselhável, que não é permito sair do veículo e que não haverá aglomeração no fim da carreata”, falou o candidato.

Professor Habibe comentou sobre suas propostas para o transporte público no município de Volta Redonda.

“Então, a primeira medida a ser tomada é melhorar a gestão do transporte público. Vamos garantir mais transparência nas tabelas de custo; vamos usar a inteligência em engenharia que temos na região para aprimorar todo o sistema, modernizando e dando mais eficiência. Vamos olhar experiências super bem sucedidas, como os aplicativos de transporte, que informam ao usuário onde seu ônibus está e quando vai passar pelo seu ponto de parada”, explicou.