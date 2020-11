Granato recebe apoio de pastores da Igreja Quadrangular Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda, pelo Solidariedade, Granato, recebeu, na manhã do último sábado, dia 31, o apoio de todos os pastores da Igreja Quadrangular, de Volta Redonda. Em um café da manhã, no comitê o pastor José Antonio Rosa da Silva, afirmou que Granato é pessoa certa para comandar e acertar a cidade de Volta Redonda e acabar com os erros cometidos pelo atual gestor e pelos antigos.

Ainda na manhã de sábado, Granato participou de duas carreatas. A primeira que passou pelos bairros Siderlândia, Padre Jósimo e Belmonte e a tarde pelos bairros Três Poços, Água Limpa e Jardim Amália.

No domingo, dia 1º de novembro, Granato realizou uma carreata pelas ruas dos bairros São Luiz, Dom Bosco e Califórnia.

Em uma conversa com moradores Granato lembrou tem uma história – como vereador, na saúde da cidade. É dele, por exemplo, a autoria da Lei que autorizou a criação do Hemonúcleo municipal que funciona no Hospital São João Batista e atende não só os moradores da cidade, como também de outras cidades circunvizinhas.

Ainda durante a carreata, que passou pelo bairro Retiro, Granato voltou a afirmar que no seu governo irá buscar alternativas para o trânsito do local, principalmente para as avenidas Savio Gama, Retiro e Antonio de Almeida. “Os moradores e comerciantes não podem continuar enfrentando esses problemas”, afirmou o candidato.