Baltazar percorreu os bairros Retiro, Vila Mury, Limoeiro e Eldorado Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - Com a proximidade do primeiro turno das eleições, o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, foi às ruas com seus apoiadores em mais uma carreata. Neste domingo, Baltazar percorreu os bairros Retiro, Vila Mury, Limoeiro e Eldorado, ouvindo a população e apresentando propostas.



“Está chegado a hora. Se quisermos virar essa cidade, devemos correr atrás e mostrar nossas propostas. Com ajuda dos meus apoiadores, tenho ficado cada dia mais entusiasmado para a chegada do primeiro turno e confiante para um possível segundo turno. Todos sabemos que a cidade está um caos em todos os setores. Por isso, sei que estou preparado. Já venci a crise da privatização da CSN e sei que posso vencer mais essa”, ressaltou Baltazar



Mais uma vez, o candidato, acompanhando de seus apoiadores, ressaltou a importância do voto útil no pleito municipal, que, segundo ele, pode evitar uma série de transtornos para Volta Redonda. “Votando em candidato inelegível, a população estará abrindo uma brecha para uma nova eleição. Um pleito já é cansativo para todos, imagine dois? Por isso, não devemos desperdiçar o voto com quem está enrolado com a Justiça. Agora é a hora do voto consciente.”, afirmou.