Volta Redonda - Em jogo de sete gols, o Volta Redonda foi derrotado por 4 a 3 pelo São José-RS, em partida disputada no estádio Luso Brasileiro. Luciano Naninho, Erick Flores e Pedrinho marcaram para o Esquadrão de Aço.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Criciúma-SC, sábado, dia 7, às 15h, novamente no estádio Luso Brasileiro.

O jogo

Aos cinco minutos, o árbitro da partida marcou pênalti para o SãoJosé-RS. Fábio cobrou e abriu o placar. Seis minutos depois, Tiago Pedra ampliou para os visitantes. Após o susto inicial, o Volta Redonda tomou o controle da partida e passou a pressionar o adversário em busca do gol, que saiu aos 30 minutos. Luciano Naninho arriscou da entrada da área e acertou o ângulo e marcou o gol!

A pressão tricolor seguiu e o empate veio cinco minutos depois. Alef Manga cruzou na cabeça de Erick Flores, que empurrou para o fundo das redes, empatando a partida. A virada do Esquadrão de Aço quase veio aos 38 minutos, com Alef Manga, mas o atacante parou em grande defesa e Fábio.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo seguiu intenso. Aos 16 minutos, Pedrinho cobrou falta e acertou o ângulo, marcando um golaço e colocando o Voltaço na frente do marcador. Vantagem que não durou muito tempo, porque, aos 22 minutos, Wagner Folgolari empatou a partida para o São José-RS.

Precisando da vitória, o Esquadrão de Aço saiu em busca do quarto gol, que quase saiu com Dija Baiano, após grande jogada de Daniel Ribeiro. Porém, foram os visitantes que marcaram novamente com Tiago Pedra aos 46 minutos da segunda etapa.