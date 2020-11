Técnico do Voltaço disse que conseguiu ver pontos positivos na equipe, mesmo diante da derrota Divulgação/ VRFC

Volta Redonda - A estreia de Neto Colucci no comando do Voltaço na Série C não terminou com um resultado positivo diante do São José-RS. Mas apesar da derrota, o técnico tricolor destacou que conseguiu ver pontos positivos na equipe.

“Não há tempo para lamentações. Infelizmente tivemos mais este resultado negativo, mas julgo ter pontos positivos neste início de trabalho sob o meu comando. Criamos muitas oportunidades, voltamos a marcar um gol após quatro jogos, sendo que só havíamos conseguido marcar três vezes apenas uma vez até agora na competição, marcamos pressão e tivemos o domínio das ações ofensivas. Claro que alguns ajustes precisam ser feitos para que uma equipe que tem amplo domínio em uma partida não volte a sair derrotada”, disse.

Com apenas poucos dias no comando do Voltaço, Neto Colucci terá pela frente mais uma semana cheia de treinamentos até o próximo confronto diante do Criciúma-SC, sábado, dia 7, às 15h, novamente no estádio Luso Brasileiro.

“Apesar de conhecer o elenco, tivemos apenas uma semana de trabalho nesta nova caminhada. Esta semana cheia de trabalho será fundamental para acertamos os erros que cometemos e corrigir para o confronto com o Criciúma. Saímos chateados da partida, mas confiantes que podemos reverter a situação se a atitude e estilo de jogo se repetirem”, concluiu.