Zoológico de Volta Redonda foi reaberto há um mês

Volta Redonda - O Zoológico Municipal de Volta Redonda voltou a ser opção de lazer para moradores da cidade e municípios vizinhos, principalmente nos finais de semana. Há um mês, o local foi reaberto com as atividades adaptadas à pandemia da covid-19. Medidas de prevenção à doença foram adotadas como aferição de temperatura no portal de acesso, instalação de lavatório para higiene das mãos na entrada e o uso obrigatório de máscaras.

O número de visitantes foi limitado em 300 pessoas pela manhã e 300 à tarde para garantir o distanciamento social indicado para diminuir a circulação do vírus. O passeio ao zoo dever ser agendado, com antecedência, pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register. O local está aberto de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O horário entre meio-dia e uma hora da tarde está reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros.

O subsecretário de Meio Ambiente, Jadiel Teixeira, que coordena o zoo, afirmou que o retorno das atividades dentro da nova realidade imposta pela Covid-19 exigiu adaptação dos funcionários e visitantes. “Mas todos estão cientes da importância de respeitar as normas como prevenção à saúde”, contou.



Ainda de acordo com Jadiel Teixeira, o local fica com a lotação máxima aos sábados e domingos, por isso, o passeio deve ser marcado com antecedência pelo site.

“As pessoas não devem ir ao zoo sem agendamento. Logo no primeiro portal, os visitantes são recepcionados por universitários de Biologia, que fazem aferição de temperatura e confirmam o nome na listagem”, disse Jadiel, informando que quase 15 mil pessoas já visitaram o zoológico após a reabertura.

O Zoo passou por reforma geral e tem novas atrações. Os cinco pedalinhos foram reativados; um recinto de imersão foi implantado para aproximar ainda mais os visitantes dos animais; todo piso asfáltico foi trocado para garantir mais acessibilidade, principalmente para carrinhos de bebê e cadeirantes; as áreas de piquenique e o recinto dos animais foram revitalizados e os banheiros reformados.



O parquinho infantil também foi revitalizado e ganhou brinquedos adaptados para PCDs (Pessoas com Deficiência). Porém, este local ainda está interditado por conta da dificuldade de higienização dos brinquedos. O uso compartilhado pode provocar contaminação cruzada pelo novo coronavírus.

O Recinto de Imersão, onde os visitantes entram no viveiro de aves, se tornou uma das principais atrações do Novo Zoológico de Volta Redonda. A atividade tem horário especial de funcionamento para evitar estresse aos animais. De terça a sexta-feira, as imersões, de cerca de cinco minutos por grupo, são realizadas de 8h30 às 9h30; das 10h30 às 11h30; de 13h30 às 14h30; e das 15h30 às 16h30. Aos sábados, domingos e feriados, por conta da maior circulação de pessoas, os horários são restritos às 9h às 10h30 e das 13h às 14h30.



Para esta experiência, há outras regras como não entrar no espaço portando alimentos, fotos são permitidas apenas sem flash na câmera, as visitas são sempre acompanhadas de um profissional biólogo do zoológico. O objetivo é preservar a saúde das aves.



Os pedalinhos funcionam diariamente das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. O passeio, que pode ser feito em dupla, é monitorado por dois guardiões que também são responsáveis por higienizar o equipamento a cada troca de usuário e além de exigir a higienização das mãos com álcool 70% antes de acessar o pedalinho. O passeio é de graça e tem dez minutos de duração. , onde os visitantes entram no viveiro de aves, se tornou uma das principais atrações do Novo Zoológico de Volta Redonda. A atividade tem horário especial de funcionamento para evitar estresse aos animais. De terça a sexta-feira, as imersões, de cerca de cinco minutos por grupo, são realizadas de 8h30 às 9h30; das 10h30 às 11h30; de 13h30 às 14h30; e das 15h30 às 16h30. Aos sábados, domingos e feriados, por conta da maior circulação de pessoas, os horários são restritos às 9h às 10h30 e das 13h às 14h30.Para esta experiência, há outras regras como não entrar no espaço portando alimentos, fotos são permitidas apenas sem flash na câmera, as visitas são sempre acompanhadas de um profissional biólogo do zoológico. O objetivo é preservar a saúde das aves.Osfuncionam diariamente das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. O passeio, que pode ser feito em dupla, é monitorado por dois guardiões que também são responsáveis por higienizar o equipamento a cada troca de usuário e além de exigir a higienização das mãos com álcool 70% antes de acessar o pedalinho. O passeio é de graça e tem dez minutos de duração.