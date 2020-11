Benevenuto Santos faz campanha na feira livre do bairro Retiro Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda, Benevenuto Santos, do Avante, caminhou pela feira livre no bairro Retiro, na terça-feira, dia 03. De acordo com o prefeitável, as caminhadas são importantes para ouvir a população.



“Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e entender a visão das mesmas sobre a situação atual da cidade. É essencial debatermos sobre isso, assim poderemos construir projetos que conversem com elas. Com esse intuito, estarei realizando outras caminhadas até o dia das eleições, afinal... é na rua que fazemos os projetos para o povo”, disse o candidato.



Em suas redes sociais, Benevenuto Santos falou sobre planejamento urbano.



“Através de programas e projetos de intervenção e reorganização das atividades e do espaço urbano, com efetiva integração regional, estabeleceremos um crescimento ordenado do uso do solo da Cidade. Para isso, nosso objetivo é reestruturar o IPPU como um serviço social autônomo, semelhante a outros existentes no governo federal, gerido em parceria com entidades de ensino superior e entidades profissionais. O papel do IPPU-VR será de uma entidade responsável pelas ações de planejamento urbano e de investimentos prioritários, em âmbito regional”, explicou.