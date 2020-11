Granato anuncia que escolas poderão ter tempo integral Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 16:11

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda, Granato, realizou uma caminhada, na manhã dessa quarta-feira pela Avenida Amaral Peixoto e ruas próximas, quando em conversas com os comerciantes, comerciários e a população em geral pode conhecer ainda mais as necessidades de cada um.

Indagado sobre como vê a educação na cidade, Granato anunciou que uma das primeiras medidas será a escola de tempo integral, principalmente as creches. “Em meio a uma crise econômica, o prefeito atual acabou com o tempo integral das creches, obrigando as mães a abandonarem seus empregos para ficarem com seus filhos. No nosso governo não só vamos voltar com o tempo integral, mas também vamos abrir mais creches”, afirmou.

Publicidade

Sobre a educação fundamental, Granato garantiu que no seu governo “buscaremos meios para tornar este ensino também em tempo integral. Vamos investir em tecnologia para não mais acontecer o que ocorre agora com vários alunos que não tem como acessar a internet e acompanhar as aulas on-line”.

Granato lembrou também que a cidade hoje não tem apenas o viés da metalurgia, mas também é referencia em termos de ensino superior. “Hoje temos três centros universitários presenciais, uma universidade de ponta, fora outras faculdades – algumas presenciais, e centros universitários que ministram ensino à distancia. E no meu governo vamos contribuir da melhor forma possível para que isso cresça ainda mais”, comentou.



Ainda na sua caminhada ao responder a perguntas sobre como ficará a merenda nas escolas e creches, Granato afirmou que um de seus principais projetos e que será implantado logo após a sua posse é o da Fábrica da Merenda que atenderá a todas as escolas e creches da rede municipal. “Com a economia que faremos agrupando a fabricação das merendas em um só lugar, faremos o Restaurante Popular do Retiro”, afirmou Granato.

Publicidade

Granato confirmou também sua presença no debate que será realizado, na noite dessa quinta-feira, na Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda.