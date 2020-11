Baltazar defende a valorização do Voltaço Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 22:35 | Atualizado 04/11/2020 22:56

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar afirmou que irá lutar pela valorização do Volta Redonda Futebol Clube e por melhores condições de conservação para o Estádio Municipal Sylvio Raulino de Oliveira, que nestes tempos de pandemia, abrigou um Hospital de Campanha e foi abandonado pela administração pública.



“A situação do Voltaço, que é um patrimônio que leva a bandeira da cidade por todo o país, e do Raulino de Oliveira, são apenas reflexos da falta de competência da atual gestão. Não é nada pessoal, mas não podemos repetir a mesma dose de inexperiência que nos trouxe até aqui. A cidade está abandonada não apenas na saúde, a situação vai muito além do que imaginamos. O Voltaço e, principalmente, o Estádio Raulino de Oliveira, são provas disso”, disse o candidato em entrevista concedida pela rede social à uma página da cidade.



Para Baltazar, que já foi médico do Voltaço, valorizar o clube e o Raulino de Oliveira, que na época de sua inauguração foi considerado um dos estádios mais modernos do país, é enaltecer o município como um todo. "Circularam em grupos de Whatsapp fotos do estado em que se encontra o Raulino de Oliveira. Cadeiras quebradas, sujeira e estruturas enferrujadas. Tudo isso, dentro de um estádio que já foi referência. Governantes entram e saem sem ao menos olhar com carinho para um clube que leva o nome da cidade a todo lugar e para um estádio que sempre abrigou uma torcida apaixonada”, completou Baltazar.