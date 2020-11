Samuca Silva e Fátima Martins, caminharam nesta quarta-feira, dia 4, pelos bairros Limoeiro e Vila Mury Divulgação

Publicado 04/11/2020 22:40 | Atualizado 05/11/2020 10:36

Volta Redonda - Samuca Silva, candidato à reeleição a prefeito de Volta Redonda, e a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, caminharam nesta quarta-feira, dia 4, pelos bairros Limoeiro e Vila Mury. A caminhada aconteceu entre meio-dia e 14 horas para não atrapalhar o expediente do atual prefeito no Palácio 17 de Julho. O objetivo foi conversar com os moradores e apresentar propostas.

Durante a caminhada, Samuca foi questionado sobre planos para o desenvolvimento econômico no período pós-pandemia. “Vamos continuar nosso trabalho em busca do desenvolvimento. E o Polo Metalmecânico será fundamental para isso. Conseguimos trabalhar pela aprovação da Lei do Aço, que vai gerar incentivos fiscais para as empresas da cadeia do aço, igualando as condições com outros estados”, disse Samuca.

O candidato a reeleição destacou que sete empresas já estão com cartas de intenções de instalação na cidade assinadas. “Isso deve gerar diretamente 3,5 mil empregos”, disse Samuca, ressaltando que o projeto do Polo Metalmecânico só foi possível pela melhora de relação com a CSN. “E vamos criar dois cursos técnicos na Fevre para qualificar a mão de obra da cidade para as oportunidades que serão geradas”, comentou.

Samuca também comentou sobre as medidas de desburocratização e incentivo aos empreendedores locais e ao comércio, que fizeram com que fosse premiado pelo Sebrae como ‘Prefeito Empreendedor Nacional’.

“Nós criamos o Rua de Compras, que levou milhares de pessoas ao comércio, facilitamos a emissão de alvarás, criamos o Alvará Fácil, cadastramos mais de 800 ambulantes, entre outras medidas. Precisamos gerar emprego e renda para nossa população”, acrescentou.