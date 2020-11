Visita ao Zoo de Volta Redonda pode ser agendada no CIT Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda – As visitas ao Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) agora podem ser agendadas presencialmente no Centro de Informações Turísticas (CIT), que fica na Vila Santa Cecília. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), o objetivo é tornar mais acessível o agendamento, inclusive para quem não tem acesso à internet, visto que esse serviço está sendo feito exclusivamente de forma online por conta da pandemia.

“Como o agendamento está sendo feito exclusivamente pela internet, algumas pessoas têm dificuldade para se cadastrar e visitar o zoológico nesse período de retomada das atividades. Estamos possibilitando mais acessibilidade para que todos possam aproveitar esse importante espaço de lazer da nossa cidade”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro.

Centro de Informações Turísticas funciona na Rua Vinte e Cinco, em um quiosque localizado no largo em frente ao shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e das 14h às 18h.

s funciona na Rua Vinte e Cinco, em um quiosque localizado no largo em frente ao shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e das 14h às 18h. O agendamento para passear no zoológico é feito no site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register . São necessárias informações como: nome completo, email, data de nascimento, telefone e documento oficial com foto (RG).

O sistema aceita 300 agendamentos na parte da manhã e 300 na parte da tarde. O zoológico está aberto de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O horário entre 12h e 13h está reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros.

Medidas preventivas e novas atrações



Com adaptação de funcionários e visitantes, por conta da pandemia de covid-19, o Zoológico Municipal está funcionando com restrições, respeitando as normas de segurança e saúde. De acordo com o subsecretário municipal de Meio Ambiente, Jadiel Teixeira, a recepção dos visitantes no primeiro portal é realizada por universitários do curso de Biologia, que aferem temperatura e confirmam o nome na listagem do agendamento.

“É obrigatório o agendamento para acessar o zoológico, e importante que seja feito com antecedência, principalmente para os fins de semana, quando nossa lotação tem chegado ao máximo. Já recebemos cerca de 15 mil pessoas depois da reabertura”, afirmou Jadiel.

O Zoo-VR passou por reforma geral e tem novas atrações. Os cinco pedalinhos foram reativados; um recinto de imersão foi implantado para aproximar ainda mais os visitantes dos animais; todo piso asfáltico foi trocado para garantir mais acessibilidade, principalmente para carrinhos de bebê e cadeirantes; as áreas de piquenique e recinto dos animais foram revitalizados e os banheiros reformados.