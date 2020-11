Por O Dia

Volta Redonda – O município de Volta Redonda anunciou nesta semana os resultados do chamamento público e dos editais de fomento realizados pela Secretaria Municipal de(SMC) com recursos da. A publicação pode ser conferida através do link: linktr.ee/aldirblancvr . Foram mais de 350 inscrições, sendo contemplados 43 espaços e organizações culturais com subsídio mensal no valor de R$ 3 mil a R$ 6 mil, e mais de 300 artistas com os editais de fomento, premiações e contratações de serviços.