Dayse Penna ressalta participação do candidato a vice, Ademar Esposti no debate promovido pela Aciap-VR Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 18:53

Volta Redonda - O candidato a vice-prefeito de Volta Redonda, Ademar Esposti participou do debate organizado pela Associação Comercial Industrial e Agropastoril (Aciap) na quinta- feira, dia 05 em substituição a candidata à Prefeitura, Dayse Penna. Ao término do debate Dayse enviou uma mensagem de agradecimento e incentivo ao colega de chapa.

“Boa noite seu Ademar, acabei de assistir todo o debate. Quero dizer para o senhor que muito me honra, política não é profissão é participação cidadã por isso que a nossa união está fazendo tanta diferença. Agradeço muito, que Deus abençoe. Excelente trabalho”, falou a candidata em vídeo.

Publicidade

Durante o debate, Ademar fez fortes críticas ao atual governo, especialmente quanto à saúde e ao cuidado com o idoso, pasta que Dayse Penna já liderou e ampliou os atendimentos. No período em que esteve à frente da Secretaria da Mulher, do Idoso e dos Direitos Humanos houve crescimento de 300% no atendimento à mulher e em 1000% à pessoa idosa.

“O ponto alto no debate foi a presença carismática do seu Ademar. Considero que a presença dele representou algumas coisas para a nossa cidade, primeiramente uma chapa de prefeito e vice com integração e depois a consciência de que o processo precisa ser democrático desde a sua concepção, nesse caso na união de partidos”, afirmou Dayse.

Publicidade

A candidata falou ainda sobre a interação com Ademar na chapa e no governo. “A participação democrática e o envolvimento de cada um com esse projeto fortalece o compromisso e a responsabilidade com o próprio município, desde o desenvolvimento da campanha até na administração em si. Já demonstra como vamos fazer essa dobradinha de excelência. Nossa ligação está bem consolidada, sabemos das características um do outro e somar forças para ter um resultado melhor. Esse momento está sendo uma experiência muito significativa para mim”, disse.