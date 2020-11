Baltazar em debate promovido pela Aciap-VR Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - Durante um debate, promovido pela Associação Comercial Industrial e Agropastoril (Aciap), ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 05, o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar afirmou que em seu primeiro dia de mandato, caso eleito, irá pessoalmente ao Hospital São João Batista, resolver os diversos problemas encontrados na unidade, que já foi referência em saúde pública no interior do Estado.

“É simplesmente inaceitável que o maior hospital da região não tenha dipirona, não tenha gaze, não tenha nem mesmo uma anestesia para ser utilizada durante uma intervenção cirúrgica. Volta Redonda tem estrutura, excelente por sinal, mas falta fazer funcionar. Por isso, em meu primeiro dia de mandato, irei pessoalmente ao São João Batista, ver todos os problemas de perto e colocar para funcionar aquele hospital”, disse Baltazar.

Ainda dentro da saúde, um dos temas mais falados no debate devido ao atual abandono dos hospitais municipais, Baltazar voltou a defender o programa “Saúde na palma da mão” e a operação adequada de postos médicos dos bairros, que segundo o candidato, vem funcionando como “vagalumes”.

“Comigo, a marcação de consultas e exames, será pelo Whatsapp. Chega de ir às 5h para as filas dos postos, que mesmo assim, funcionam às vezes, isto é, quando têm médicos atendendo. Como médico há 42 anos, a luta por uma saúde de qualidade sempre foi minha prioridade. Agora, com a situação em que a saúde municipal se encontra, vou priorizar ainda mais os atendimentos, indo desde as clínicas de bairro até as cirurgias eletivas”, completou o candidato.