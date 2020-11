Saae-VR investe em saneamento básico Divulgação

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Volta Redonda está atuando em diversas frentes para melhorar o saneamento básico da cidade. Entre as ações estão construção de novas redes de água potável e coleta de esgoto, além da modernização e implantação de reservatórios de água. As intervenções beneficiam mais de 15 bairros do município.

Segundo o diretor-presidente do Saae-VR, José Geraldo dos Santos, o Zeca, investir em saneamento básico é investir em saúde pública. “O abastecimento de água potável no domicílio é uma necessidade básica da população e a construção de novas redes de esgoto evita a aparição de doenças causadas pelo esgoto a céu aberto e ainda colabora com a preservação ambiental”, disse.

O novo reservatório de água do bairro Açude, com capacidade de armazenamento de 1,5 milhão de litros de água, está em fase final de implantação. O equipamento foi instalado na Rua G, no Açude I, mas beneficiará todos os bairros do complexo, melhorando o abastecimento de água para mais de 15 mil moradores. Na comunidade da Caviana, no Santo Agostinho, o Saae está modernizando o sistema de abastecimento do reservatório que atende cerca de 300 famílias que moram no local.

Para melhorar a distribuição de água potável para os 40 mil moradores dos bairros São Luiz, Nova São Luiz, São Sebastião, Califórnia, São Luiz da Barra, Bairro de Fátima, União e São Francisco, foram construídos 3,5 mil metros de rede ao longo da Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz. A obra, um investimento de R$ 2 milhões, foi realizada por meio de parceria público-privada (PPP). A nova rede já foi ligada e está em fase de testes.



A Ponte Alta também será beneficiada com substituição de 50 metros de rede de água responsável pelo abastecimento da parte alta do bairro, além do Cajueiro e Mangueira. O serviço foi iniciado nesta semana. Uma comunidade do bairro São Geraldo, que tem cerca de 20 famílias, vai contar com nova rede de abastecimento de água. A intervenção para construção de 330 metros de rede será na Rodovia dos Metalúrgicos. A obra na estrada Roma-Getulândia, que inclui redes de água e esgoto está em fase final, com cerca de 80% do serviço concluído.

Os investimentos em construção de rede de esgoto ainda beneficiam outros seis bairros de Volta Redonda. Na região do Túnel 20, no Água Limpa, foi iniciada a construção de 570 metros de rede de esgoto, um investimento de R$ 200 mil. A mesma ação está em fase final na Rua Meriti, no bairro Belmonte. Cerca de 50 famílias serão atendidas por 250 metros de rede de esgoto. Já no Padre Josimo e Parque das Garças, o Saae está implantando 270 e 90 metros de rede, respectivamente.

Além disso, intervenções na Rua Wilson Cópio, no Village Santa Helena, e em ruas do bairro Fazendinha para coleta de esgoto estão concluídas. E o Saae-VR ainda prevê início de obra para implantação de novas redes de esgoto na Rua Dante, bairro Voldac; Rua 6, no Belo Horizonte; Rua João Rodrigues da Silva, no Santa Cruz; e em ruas do bairro Conforto.