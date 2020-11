Volta Redonda tem 244 mortes confirmadas por covid-19 Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - Mais uma morte foi registrada por covid-19 em Volta Redonda, o óbito registrado foi de um idoso de 71 anos. Com a atualização, a cidade chega a 244 mortes devido à doença.

Os casos confirmados são 7.311 e os casos notificados como suspeitos são 24.245. No município, de acordo com as informações divulgadas são 6.100 curados e 12.250 exames deram negativo.

Publicidade

A ocupação de leitos de UTI da rede municipal está em 8,82%, e a ocupação do Hospital do Idoso está zerada. O boletim com os dados sobre o coronavírus em Volta Redonda foi divulgado pela prefeitura neste sábado, dia 07 de novembro.