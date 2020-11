A nova rede de água tem 3,5 mil metros de extensão e vai beneficiar cerca de 40 mil moradores Gabriel Borges

Por O Dia

Volta Redonda - A nova rede de distribuição de água potável, construída ao longo da Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz, em Volta Redonda, já apresenta benefícios aos moradores da região. Neste sábado, dia 07, o diretor do Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), José Geraldo Santos, o Zeca, esteve no bairro para conversar com os moradores para conferir se a implantação está acontecendo conforme o planejado.

“O investimento está passando pela fase final do processo de instalação, que são os últimos ajustes e adequações para garantir o melhor desempenho da rede. Mas, pela conversa de hoje com os moradores, está tudo correndo como o planejado e eles já estão conseguindo ver a diferença”, explicou Zeca.

Publicidade

O bairro sempre sofreu com esse problema de abastecimento causado pelo crescimento demográfico significativo da região, onde a rede antiga não era suficiente para atender as residências. Agora, os moradores já podem comemorar a resolução desse cenário que persistia há anos.

A nova rede de água tem 3,5 mil metros de extensão e vai beneficiar cerca de 40 mil moradores Gabriel Borges

Publicidade

Foi o que comentou Vanda Lúcia Oliveira Brum, que mora no bairro São Luiz há 18 anos. “Sempre foi um problema aqui e agora a água está caindo com bastante pressão. Isso vem de muito tempo e a gente sempre reclamou e ninguém nunca fez nada. Agora, com esse investimento, o nosso problema está sendo resolvido”, disse.



Monica Zanete, que mora a vida toda no bairro e também faz parte da diretoria da Associação de Moradores do São Luiz, comentou a melhora. “Teve uma melhora muito significativa no abastecimento. Com certeza vai melhorar ainda mais. Foi uma vitória para os moradores”, afirmou.

Publicidade

“Não está mais faltando água e a pressão está muito boa. Só tenho que agradecer por esse investimento”, comentou o morador Gesse Francisco da Silva.

A nova rede tem 3,5 mil metros de extensão e vai beneficiar cerca de 40 mil moradores dos bairros São Luiz, Nova São Luiz, São Sebastião, Califórnia, São Luiz da Barra, Bairro de Fátima, União e São Francisco.