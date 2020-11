Granato participa de painel eleitoral da Cúria Divulgação

Volta Redonda - No painel realizado, neste sábado, dia 07, pela Cúria Diocesana de Volta Redonda e Barra do Piraí, o candidato à prefeitura, Granato, afirmou que no seu governo os jovens terão ainda mais oportunidades em termos de economia.

Ele explicou que pretende não só criar uma cidade dos games para incentivar que os jovens busquem possibilidades na tecnologia, mas também oferecer muitas oportunidades em termos de trabalho com a realização de cursos profissionalizantes e projetos voltados ao jovem aprendiz.

Outro ponto destacado por Granato, além da profissionalização dos jovens irá ainda oferecer atendimento as crianças e adolescentes desde os primeiros seis meses de idade até o fim do ensino fundamental com a construção de mais creches onde forem necessárias e todas elas em tempo integral. As escolas municipais, também funcionarão em tempo integral, evitando assim que nossos jovens fiquem nas ruas e acabe indo para o caminho do crime. “Temos que trazer incentivo para que os nossos jovens não fiquem a mercê da bandidagem que lhes oferece uma série de vantagens todas ilícitas”, afirmou.

Ainda no painel, Granato foi questionado sobre como será a sua relação com os servidores municipais na questão dos salários e começou a sua fala dizendo que os últimos governos sempre preferiram em vez de dar aumentos, colocar mais funcionários através dos RPAs. Granato afirmou que este número será, inicialmente, reduzido e assim que possível encerrado. Com esse valor a ser economizado ele será usado em prol do funcionalismo. Granato voltou a afirmar que não irá atrasar o pagamento que acontecerá sempre no ultimo dia útil do mês e que este não será mais parcelado.

Granato também foi indagado sobre os problemas causados pelo pó preto lançado pela CSN e que traz com ele vários problemas de saúde para os moradores da cidade. Ele afirmou que como prefeito irá agir para que a empresa acabe com isso. Ele comentou que os últimos governos inclusive o atual ou partiram para a “briga” com a CSN ou se fizeram de “bonzinhos” e nada resolveram. “Vamos ter um relacionamento profissional com a empresa buscando que as duas partes saiam satisfeitas. Temos ferramentas para cobrar da empresa um atendimento melhor as demandas da cidade e vamos fazer isso”, afirmou.

Granato comentou ainda que no seu governo o índice de atendimento de esgoto na cidade vai aumentar. “Hoje apenas 35% desse esgoto é tratado e há uma série de valas de esgotos que afetam em muito o Rio Paraíba”, disse. Ele voltou a afirmar que não pretende privatizar o Saae.



Granato declarou que o ano de 2021 será mesmo um ano de crise econômica e para isso Volta Redonda precisa de uma pessoa com experiência na área. Ele lembrou que como presidente da Câmara dos Vereadores e empresário enfrentou várias crises, conseguiu passar por elas e sabe sair delas. “Estou mais do que preparado para servir a minha cidade. Está na hora de olharmos para frente e buscarmos o melhor”, afirmou.