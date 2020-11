Cida Diogo destaca propostas sociais em painel eleitoral da Cúria Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - A candidata à Prefeitura de Volta Redonda pelo PT, Cida Diogo, participou do painel eleitoral promovido pela Coordenação Pastoral da Região de Volta Redonda - Barra do Piraí (CPR), na tarde deste sábado, dia 07. A petista destacou projetos como Bairro-Escola, Moeda Social e Passaporte Universitário como soluções às questões levantadas.



O evento aconteceu na Cúria Diocesana, na Vila Santa Cecília, e foi transmitido ao vivo pelo Facebook e YouTube da Diocese. As perguntas sorteadas foram pautadas sob os eixos temáticos sobre os desenvolvimentos social, econômico e urbano.

Cida explicou que seu governo vai priorizar a educação de qualidade desde a creche, que em vez de fila de espera, serão ofertadas vagas para todas as crianças. E, gradualmente, será implantado horário integral no ensino fundamental, com atividades, em toda rede municipal. Ela apresentou o Bairro-Escola como proposta de política pública que integrará a sociedade e a escola, tornando esta o centro principal de cada bairro.

A candidata defendeu ainda o fortalecimento do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Conselho Tutelar, além de ações junto à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). Ela afirmou ainda que irá otimizar os espaços dos Centros de Referência à Assistência Social (Cras) para fomento de atividades e socialização das crianças.

Nesse ponto do desenvolvimento social, a prefeitável garantiu também que investirá no Esporte e na Cultura de forma descentralizada e democrática. E foi além, ao dizer que os jovens terão oportunidade de fazer curso pré-vestibular gratuito e o Passaporte Universitário.

Quando o assunto foi desenvolvimento econômico, Cida abordou sobre suas propostas para atrair mais empresas para Volta Redonda, além de implantar três polos: metalmecânico, de saúde e de educação, que é seu grande sonho. A petista apresentou essas soluções para o questionamento sobre desemprego e recuperação da economia.



Ela falou ainda da Moeda Social, que será uma política fundamental para fortalecer políticas de transferência de renda e movimentar a economia local. Uma vez que o programa se baseia em complementar o valor de programas de transferência de renda, através de cartão de débito e só poderá utilizá-lo no município.

No eixo do desenvolvimento urbano, Cida Diogo respondeu à pergunta sobre o que pode ser feito quanto ao grande número de vigilantes particulares na cidade, que podem se transformar em milícia. Diante disso, a candidata explanou sobre a criação de um Gabinete de Gestão de Segurança.

De acordo com ela, serão envolvidas as polícias civil e militar, secretarias municipais e a guarda municipal, mas ressaltou que é contra o armamento desta. Com essa união, serão trabalhadas estratégias direcionadas e eficazes para uma cidade mais segura para a população.

Ela aproveitou o tema para abordar também sobre ações preventivas de cultura, por exemplo, como forma de combate à criminalidade nas comunidades. Nesse aspecto, mencionou sua vontade em transformar o Recreio do Trabalhador em um grande centro cultural e esportivo. Com a observação de apoio a ação movida pelo Ministério Público e pelo Movimento Terras de Volta para desapropriar terrenos e espaços da CSN que devem ser de uso social, entre eles, o Recreio do Trabalhador.

Nas considerações finais, Cida Diogo citou a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos como esperança por um mundo mais justo. "Isso para mim significa a derrota da intolerância, do racismo, da discriminação. E a esperança em um mundo mais solidário, solidário e mais igualitário", observou.

À luz desse exemplo, a candidata a prefeita pontuou que em Volta Redonda é possível avançar muito com governo que promova inclusão, estimule de fato o crescimento e desenvolvimento dos cidadãos e cidadãs. A exemplo da ação social de implantar o Sistema Integrado de Transporte. E enalteceu seu compromisso em recuperar a saúde, a educação e trabalhar em políticas públicas de combate à poluição ambiental.