Morre José Luiz de Sá, ex-deputado federal Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 17:00

Volta Redonda – Morreu nesta quarta-feira, dia 11, o ex-deputado federal, José Luiz de Sá, aos 70 anos. Ele estava internado no Hospital da Unimed em Volta Redonda. A causa da morte não divulgada, mas ele há alguns anos realizava um tratamento contra um câncer.

José Luiz era administrador, advogado, professor e também foi presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre). Ele iniciou sua vida pública como vereador de Volta Redonda pelo Partido Democrático Social (PDS), no ano de 1983. Depois de dois anos, José Luiz deixou o PDS e filiou-se ao Partido da Frente Liberal (PFL), agora Democratas (DEM).

Publicidade

Foi eleito deputado federal, em 1986, pelo Partido Liberal (PL), deixando o partido em 1990, após perder uma reeleição. Após quatro anos, tentou novamente um cargo no legislativo, porém sua candidatura foi anulada por conta de indícios de irregularidades. Em 1995, José Luiz, tentou mais uma vez se eleger deputado federal nas eleições de 1998, mas não conseguiu.



José Luiz de Sá era casado com Maria Cecília Costa de Sá, ele deixa três filhos e netos. O corpo está sendo velado no Cemitério Portal da Saudade e o sepultamento será na quinta-feira, dia 12.

Publicidade

O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP- VR) emitiu uma nota de pesar:

“José Luiz de Sá, foi importante deputado da região no processo constituinte, em 1986/1988, a época o comitê municipal constituinte de VR, provocou nele importantes olhares às questões sociais e trabalhistas para que figurassem Carta Constitucional. Também, quando do surgimento do MEP em 1996, ele, presidente da câmara Municipal de VR, com urbanidade recebia as críticas do Movimento sem exasperar. Solidariedade e sentimentos do Movimento aos familiares e amigos”, diz a nota do MEP-VR.