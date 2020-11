Por O Dia

Volta Redonda - Com a entrada do período de alertas, que vai até o dia 31 de março, a Defesa Civil de Volta Redonda reforça a importância de a população ficar informada sobre possíveis ocorrências. A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda já está em estado de alerta para o período de chuvas fortes e monitora as áreas de risco da cidade para prevenir e minimizar os possíveis impactos das chuvas e assim evitar transtornos.

A Coordenadoria faz o envio de informações por SMS e, para se cadastrar, o morador deve enviar um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto. A partir daí os moradores passam a receber alertas da Defesa Civil, pelo celular, sobre riscos de desastres naturais.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, o serviço é gratuito e prático. Ele comentou que sistema orienta a população e oferece, diretamente em seus telefones, as condições e alertas para evitar que sejam atingidas por desastres.

Previsão para pancadas de chuva

Os informativos enviados pela CEMADEN-RJ apontam previsão de pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte na região. Por conta dessa previsão as equipes da Defesa Civil reforçaram o monitoramento das áreas de risco, trabalho que já está sendo executado há meses.

“O trabalho de prevenção já está sendo realizado na cidade de forma contínua. Essa semana, com as pancadas de chuvas, redobramos a atenção porque, apesar da chuva ser moderada, já temos um acumulado e precisamos está em estado de alerta. No Retiro, por exemplo, já estamos com 103 mm de acumulado de chuva”, disse Leandro.



O coordenador pediu ainda para as famílias do Retiro e bairros vizinhos fiquem alertas aos avisos da Defesa Civil.