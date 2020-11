Baltazar realiza caminhada no bairro Retiro Divulgação

Publicado 11/11/2020 21:37

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda, Paulo Baltazar, caminhou, acompanhado do deputado federal e presidente estadual do PSD Hugo Leal, pelas ruas do bairro Retiro, um dos maiores centros comerciais do município. Durante o ato de campanha, além de ouvir a população e apresentar as suas propostas, Baltazar destacou a importância de uma bancada partidária forte na Câmara dos Deputados.

“Temos 37 deputados federais do PSD na Câmara. 37 pessoas comprometidas em ajudar os prefeitos e vereadores. A partir do ano que vem, precisaremos mais do que nunca de emendas e verbas federais para nossa cidade, principalmente para a saúde, que atualmente se encontra num grande buraco. Por isso, me sinto feliz e grato por poder contar com a parceria do deputado Hugo Leal”, contou Baltazar.

O deputado Hugo Leal, que é autor do projeto da “Lei Seca”, que pune de forma mais severa, motoristas que dirigem alcoolizados, afirmou que “está pronto para ajudar Baltazar quando for preciso” e se mostrou grato pela recepção do povo de Volta Redonda.

“A partir do dia 1º de janeiro, estarei pronto para colaborar com Baltazar e com a reconstrução dessa cidade, esse é o compromisso que eu assumi enquanto deputado e presidente estadual do PSD. A população me recebeu muito bem. Sei o quanto eles precisam de uma figura preparada, competente e que se importe de verdade com eles. Essa pessoa é o Baltazar”, ressaltou Hugo.