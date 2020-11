Por O Dia

Volta Redonda - Após conseguir na justiça o direito de representar a candidata à Prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna, o candidato a vice-prefeito, Ademar Esposti, participou na noite desta quarta-feira do debate em uma TV da região com 12 dos 14 prefeitáveis ao município. O evento foi transmitido ao vivo pela página oficial da emissora no Facebook. Durante o debate Ademar teve a possibilidade de falar sobre saúde, segurança pública, combate à corrupção e políticas públicas voltadas para a pessoa idosa.

A implantação de um Centro de Atendimento ao Idoso no Hospital Santa Margarida tem sido a principal proposta para a terceira idade no governo de Dayse e Ademar, além disso o plano de governo da chapa propõe o projeto Gerações para aproximação entre adolescentes e idosos abrigados em instituições de longa permanência, promovendo troca de aprendizados e fomentando valores de cuidado e família através de diversas atividades.

Publicidade

Questionado sobre a relação de poder entre o executivo e o legislativo, o candidato reafirmou ainda a postura legalista da chapa. “A relação em todas as áreas da sociedade precisa ser honesta. Nós seremos contra todo desperdício na cidade, justos com o dinheiro público, vamos olhar para a população com sinceridade e honestidade. No nosso governo nós não iremos agir com troca-troca de forma nenhuma, nós queremos levar a cidade a entender que há condição sim de cumprir as leis dentro da nossa prefeitura. É só agir com honestidade, é só a gente abrir a caixa-preta da prefeitura”, ressaltou Ademar.

De acordo com Ademar, para conhecer outras propostas da coligação ‘Por uma Volta Redonda que vale a pena viver’ (Pros-PSL-PSDB) basta acessar as redes sociais de Dayse Penna. Entre outros programas de governo está o projeto Saúde Integral que organiza a saúde pública nos postos de saúde, com foco na prevenção da saúde, através do diagnóstico e mapeamento das necessidades de cada bairro, visando diminuir o gargalo dos hospitais públicos para restaurar a saúde pública do município.